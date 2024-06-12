İşte Fernando Santos'un yeni takımı

Azerbaycan Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine Fernando Santos getirildi.

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İşte Fernando Santos'un yeni takımı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Haziran 2024 11:15
Son güncelleme 12 Haziran 2024 11:17
Beşiktaş'ta geride bıraktığımız sezonda yaklaşık 100 gün çalışan Fernando Santos'un yeni takımı belli oldu.

Portekizli teknik direktör, Azerbaycan Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.

69 yaşındaki teknik adam ile 2028'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fernando Santos, Beşiktaş'ta çıktığı 16 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet almıştı.

2014'ten 2022 yılına kadar Portekiz Milli Takımı'nda çalışan Santos, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanma başarısı göstermişti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery