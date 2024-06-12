İşte Fernando Santos'un yeni takımı

Beşiktaş'ta geride bıraktığımız sezonda yaklaşık 100 gün çalışan Fernando Santos'un yeni takımı belli oldu.
Portekizli teknik direktör, Azerbaycan Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.
69 yaşındaki teknik adam ile 2028'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Fernando Santos, Beşiktaş'ta çıktığı 16 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet almıştı.
2014'ten 2022 yılına kadar Portekiz Milli Takımı'nda çalışan Santos, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanma başarısı göstermişti.
Portekizli teknik direktör, Azerbaycan Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.
69 yaşındaki teknik adam ile 2028'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Fernando Santos, Beşiktaş'ta çıktığı 16 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet almıştı.
2014'ten 2022 yılına kadar Portekiz Milli Takımı'nda çalışan Santos, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanma başarısı göstermişti.
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