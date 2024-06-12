İşte Mourinho'nun EURO2024 tahminleri

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, EURO2024'ü ülkesi Portekiz'in kazanacağını söyledi.

İşte Mourinho'nun EURO2024 tahminleri
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, EURO2024 ile ilgili tahminlerde bulundu.

Dünyaca ünlü teknik adam Mourinho, ülkesi Portekiz'in kupayı kazanacağını söyledi.

Mourinho'nun EURO2024 tahminleri şu şekilde:

Şampiyon: Portekiz
İkinci: İngiltere
Sürprizler: İtalya, Hollanda, İspanya, Almanya
Altın Ayakkabı: Harry Kane
Turnuvanın Oyuncusu: Jude Bellingham

BALLON D'OR VINICIUS

Öte yandan Mourinho, Ballon d'OR tahmini için Real Madrid'den Vinicius Junior'un adını söyledi.



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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya00000000
2Macaristan00000000
3İskoçya00000000
4İsviçre00000000
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