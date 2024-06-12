İşte Mourinho'nun EURO2024 tahminleri

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, EURO2024 ile ilgili tahminlerde bulundu.Dünyaca ünlü teknik adam Mourinho, ülkesi Portekiz'in kupayı kazanacağını söyledi.Şampiyon: Portekizİkinci: İngiltereSürprizler: İtalya, Hollanda, İspanya, AlmanyaAltın Ayakkabı: Harry KaneTurnuvanın Oyuncusu: Jude BellinghamÖte yandan Mourinho, Ballon d'OR tahmini için Real Madrid'den Vinicius Junior'un adını söyledi.