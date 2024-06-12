İşte Mourinho'nun EURO2024 tahminleri
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, EURO2024'ü ülkesi Portekiz'in kazanacağını söyledi.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, EURO2024 ile ilgili tahminlerde bulundu.
Dünyaca ünlü teknik adam Mourinho, ülkesi Portekiz'in kupayı kazanacağını söyledi.
Mourinho'nun EURO2024 tahminleri şu şekilde:
Şampiyon: Portekiz
İkinci: İngiltere
Sürprizler: İtalya, Hollanda, İspanya, Almanya
Altın Ayakkabı: Harry Kane
Turnuvanın Oyuncusu: Jude Bellingham
BALLON D'OR VINICIUS
Öte yandan Mourinho, Ballon d'OR tahmini için Real Madrid'den Vinicius Junior'un adını söyledi.
Dünyaca ünlü teknik adam Mourinho, ülkesi Portekiz'in kupayı kazanacağını söyledi.
Mourinho'nun EURO2024 tahminleri şu şekilde:
Şampiyon: Portekiz
İkinci: İngiltere
Sürprizler: İtalya, Hollanda, İspanya, Almanya
Altın Ayakkabı: Harry Kane
Turnuvanın Oyuncusu: Jude Bellingham
BALLON D'OR VINICIUS
Öte yandan Mourinho, Ballon d'OR tahmini için Real Madrid'den Vinicius Junior'un adını söyledi.
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|S
|Takımlar
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|Y
|Av.
|P
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|Almanya
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|2
|Macaristan
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|3
|İskoçya
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|4
|İsviçre
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