Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? 2024

Evde bakım maaşı Haziran ayı ödemeleri ne zaman başlayacak? Kurban Bayramı tarihinin evde bakım maaşı ödemeleriyle aynı güne denk gelmesi nedeniyle bu sorunun cevabını araştırıyor. Bu nedenle en çok merak edilenler arasında "Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?" sorusunun cevabı ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle ödeme alan hak sahiplerinin gözü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaya çevrilmiş durumda. Peki, evde bakım maaşları erken mi yatacak? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabıyla ilgili ayrıntılar...

Evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'inde yapılıyor. Ancak 16 Haziran'ın Kurban Bayramı oluşu 15 Haziran'ın ise Cumartesi gününe denk gelişi nedeniyle evde bakım maaşı ödemelerinin 14 Haziran Cuma veya öncesindeki birkaç günde yapılması bekleniyor.

Konuyla ilgili bilgilendirme geldiğinde sizler paylaşacağız.





2024 memur ve emekli zam oranı belli oldu. Evde bakım desteği 5097.96 lira olarak ödeniyordu. Memur ve emekli zam oranı ile evde bakım aylığı tutarı da güncelleniyor.

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuyla ilgili açıklamada bulundu ve yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50'ye yakın artışa gidildiğini açıkladı. Buna göre 5 bin 97 lira olan Evde Bakım Yardımı bu yılın ocak-temmuz dönemi için 7 bin 608 lira oldu.