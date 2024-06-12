Ümit milli judocular Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

Ümit milli judocular, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Rusya'da sürdürüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Ümit milli judocular Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor
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12 Haziran 2024 12:31
Ümit milli judocular, Avrupa Şampiyonası'na Rusya'da hazırlanıyor.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Grozne kentindeki kamp 20 Haziran'da sona erecek.

Teknik direktör Salim Abonoz ve antrenör Serdar Kiraz eşliğinde kampta yer alan sporcuların isimleri şu şekilde:

50 kilo: Furkan Salih Gül

55 kilo: Enes Bilge

60 kilo: Ramazan Kibaroğlu

66 kilo: Mustafa Berat Şimşek

73 kilo: Ömer Faruk Turgutlu, Burak İsmail Şengür

90 kilo: Fatih Dursun

+90 kilo: Mahmutcan Maden

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