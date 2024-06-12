Haber Tarihi: 12 Haziran 2024 09:49 - Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2024 09:49

20 Haziran 2024'te Bankalar Açık Mı?

20 Haziran 2024 Çarşamba günü, Türkiye'de bankaların çalışma durumu merak ediliyor.

20 Haziran 2024'te Bankalar Açık Mı?
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Bu yazıda, 20 Haziran'da bankaların açık olup olmadığını ve bankacılık işlemleri için neler yapılması gerektiğini inceleyeceğiz.

20 Haziran 2024'te Bankalar Kapalı

20 Haziran 2024 Çarşamba günü, Kurban Bayramı'nın ikinci günü olması sebebiyle bankalar kapalı olacaktır. Bu nedenle, bu tarihte bankalara giderek para çekme, yatırma, havale/EFT gibi işlemler yapmak mümkün olmayacaktır.

ATM'ler ve İnternet Bankacılığı Kullanılabilir

Bankalar kapalı olsa da, 20 Haziran'da ATM'ler ve internet bankacılığı hizmetleri kullanılabilecektir. Bu sayede, nakit para çekme, para yatırma, havale/EFT gibi işlemlerinizi bu kanallardan gerçekleştirebilirsiniz.

Bazı Bankalar Önlem Alabilmiş Olabilir

Bazı bankalar, yoğunluğu önlemek için 19 Haziran Pazartesi günü mesai saatlerini uzatmış veya 21 Haziran Perşembe günü mesai saatlerini erkene almış olabilir. Bu tür düzenlemeler için bankaların resmi internet sitelerini veya mobil bankacılık uygulamalarını kontrol etmeniz önerilir.
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