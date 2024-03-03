Almanya'da 15 farklı ülkeden 19 hakem!

Hakem Ülkesi Yaşı Halil Umut Meler Türkiye 37 Artur Soares Dias Portekiz 44 Jesus Gil Manzano İtalya 40 Marco Guida İtalya 42 Istvan Kovacs Romanya 39 Ivan Kruzliak Slovakya 40 François Letexier Fransa 35 Danny Makkelie Hollanda 41 Szymon Marciniak Polonya 43 Glenn Nyberg İsveç 35 Michael Oliver İngiltere 39 Daniele Orsato İtalya 48 Sandro Scharer İsviçre 35 Daniel Siebert Almanya 40 Anthony Taylor İngiltere 45 Clement Turpin Fransa 42 Slavko Vincic Slovenya 44 Felix Zwayer Almanya 43 Facundo Tello Arjantin 42

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 19 orta hakem görev alacak.UEFA, 14 Haziran-14 Temmuz'da Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2024'te görev yapacak hakemleri 15 farklı ülkeden seçti.Şampiyonada İtalya, Fransa, İngiltere ve Almanya'dan 2'şer hakem düdük çalacak.Türkiye, Portekiz, İspanya, Romanya, Slovakya, Hollanda, Polonya, İsveç, İsviçre, Slovenya ve Arjantin'den ise 1'er hakem EURO 2024'te görev yapacak.EURO 2024'te görev alacak isimler arasındaki tek Türk hakem Halil Umut Meler.Meler, kariyerinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda düdük çalacak.Turnuvada 37 yaşındaki Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Alper Ulusoy ise Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev alacak.EURO 2024'te Avrupa dışından tek bir hakeme görev verildi.UEFA ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) arasındaki iş birliği kapsamında Arjantinli hakem Facundo Tello da turnuvada maç yönetecek hakemler arasına dahil edildi.Türk hakem Cüneyt Çakır, turnuva tarihinin en çok maç yöneten hakemi ünvanını, Hollandalı hakem Bjern Kuipers ile birlikte taşıyor.EURO 2012, EURO 2016 ve EURO 2020'de görev alan Çakır, toplam 9 maçta görev alarak bu alanda, Kuipers ile birlikte zirvede yer alıyor.Eski hakem Cüneyt Çakır'ın Avrupa şampiyonalarında yönettiği maçlar şöyle:EURO 2020: Macaristan-Portekiz (Grup), Ukrayna-Avusturya (Grup), Hırvatistan-İspanya (Son 16)EURO 2016: Portekiz-İzlanda (Grup), Belçika-İrlanda (Grup), İtalya-İspanya (Son 16)EURO 2012: Ukrayna-İsveç (Grup), İtalya-İrlanda (Grup), Portekiz-İspanya (Yarı final)