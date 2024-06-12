Oğuz Aydın için transfer açıklaması!

Süper Lig'de geride kalan sezonun en önemli performanslarından birine imza atan Oğuz Aydın, transferin de gözde isimlerinden biri haline geldi.Corendon Alanyaspor formasıyla geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 38 karşılaşmada görev yapan ve 13 gol 8 asistle oynayan Oğuz Aydın, Süper Lig devleri başta olmak üzere Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.Alanyaspor'da gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Oğuz Aydın için Akdeniz ekibinin başkanı Hasan Çavuşoğlu, Milliyet'e açıklamada bulundu.Hasan Çavuşoğlu,açıklamasında bulundu.Oğuz Aydın için talep edecekleri bonservis hakkında da konuşan Hasan Çavuşoğlu,dedi.Corendon Alanyaspor ile başarılı bir sezonu geride bırakan Fatih Tekke'nin geleceği hakkında da konuşan Çavuşoğlu, genç teknik adamla yola devam edeceklerini belirterekifadelerini kullandı.