Feyenoord'da Priske dönemi

Hollanda ekiplerinden Feyenoord, Liverpool'a giden teknik direktörü Arne Slot'un ardından yeni hocasını açıkladı.
Feyenoord, teknik direktörlük görevine Sparta Prag'tan Brian Priske'nin getirildiğini açıkladı.
Hollanda ekibinden 47 yaşındaki teknik adam için yapılan açıklamada sözleşme süresine dair bilgi ise yer almadı.
Priske kariyerinde daha önce; Midtylland, Royal Antwerp ve Sparta Prag'ta görev almıştı.
Feyenoord, teknik direktörlük görevine Sparta Prag'tan Brian Priske'nin getirildiğini açıkladı.
Hollanda ekibinden 47 yaşındaki teknik adam için yapılan açıklamada sözleşme süresine dair bilgi ise yer almadı.
Priske kariyerinde daha önce; Midtylland, Royal Antwerp ve Sparta Prag'ta görev almıştı.
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