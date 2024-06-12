Feyenoord'da Priske dönemi

Hollanda ekiplerinden Feyenoord, teknik direktörlük görevine Brian Priske'nin getirildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Feyenoord'da Priske dönemi
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12 Haziran 2024 12:54
Hollanda ekiplerinden Feyenoord, Liverpool'a giden teknik direktörü Arne Slot'un ardından yeni hocasını açıkladı.

Feyenoord, teknik direktörlük görevine Sparta Prag'tan Brian Priske'nin getirildiğini açıkladı.

Hollanda ekibinden 47 yaşındaki teknik adam için yapılan açıklamada sözleşme süresine dair bilgi ise yer almadı.

Priske kariyerinde daha önce; Midtylland, Royal Antwerp ve Sparta Prag'ta görev almıştı.



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