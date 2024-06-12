Beşiktaş temaslara başladı

Beşiktaş'ın gündeminde olduğu iddia edilen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Leandro Andrade için Portekiz'den iddia ortaya atıldı.
GİRİŞİMLER BAŞLADI
A Bola'nın haberine göre Siyah-Beyazlılar, Karabağ forması giyen Leandro Andrade için girişimlere başladı.
Portekiz asıllı Yeşil Burun Adalı oyuncunun menajeri ile yapılan görüşmelerde ilerleme kaydettiği ifade edilen Beşiktaş'ın, Azerbaycan kulübüyle de pazarlıklara başladığı söylendi.
58 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Karabağ formasıyla 58 resmi maça çıkan Leandro Andrade bu karşılaşmalarda 15 gol, 18 asistlik skor katkısı sağladı.
GİRİŞİMLER BAŞLADI
A Bola'nın haberine göre Siyah-Beyazlılar, Karabağ forması giyen Leandro Andrade için girişimlere başladı.
Portekiz asıllı Yeşil Burun Adalı oyuncunun menajeri ile yapılan görüşmelerde ilerleme kaydettiği ifade edilen Beşiktaş'ın, Azerbaycan kulübüyle de pazarlıklara başladığı söylendi.
58 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Karabağ formasıyla 58 resmi maça çıkan Leandro Andrade bu karşılaşmalarda 15 gol, 18 asistlik skor katkısı sağladı.
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