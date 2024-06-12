EURO24'ün en genç ikinci takımı Türkiye

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek en genç ikinci ekip olacak.AA'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) öncesi turnuva tarihine yönelik hazırladığı dosya haberlerin üçüncüsünde, turnuvada mücadele edecek ülke milli takımlarının yaş ortalamalarına yer verildi.Ay-yıldızlılar, 25,8 yaş ortalamasıyla EURO 2024'te mücadele edecek 24 ekip arasında en genç ikinci takım olarak dikkati çekti.Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek EURO 2024'te 28,2 yaş ortalamasına sahip İskoçya ise en yaşlı takım olarak göze çarptı.Türkiye'nin de bulunduğu F Grubu'nda yer alan Çekya, en genç takım ünvanıyla EURO 2024'e katılacak.Çekya, 25,3 yaş ortalamasıyla turnuvada mücadele edecek.Slavia Prag'dan 20 yaşındaki Matej Jurasek, takımın en genç oyuncusu olarak ön plana çıktı.West Ham United'dan Vladimir Coufal ve Slavia Prag'dan Tomas Holes ise 31 yaşla takımın en tecrübeli isimleri olacak.A Milli Futbol Takımı'nın grubundaki diğer ekiplerden Portekiz 27 ve Gürcistan 27,2 yaş ortalamasıyla turnuvaya katılacak.Turnuvanın en genç ikinci ekibi A Milli Futbol Takımı'nda 20 yaş altında 3 oyuncu yer alacak.Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy 18, Real Madrid'den Arda Güler ve Juventus'tan Kenan Yıldız 19 yaşındayken EURO 2024'te forma giyecek.Siyah-beyazlılardan Mert Günok 35 ve Cenk Tosun 33 yaşla millilere tecrübeleriyle katkı sağlayacak.EURO 2024'ün en yaşlı 4 takımından 3'ü A Grubu'nda yer alacak.İskoçya 28,2, ev sahibi Almanya 28,1 ve İsviçre 27,7 yaş ortalamasıyla turnuvanın en tecrübeli takımları arasına girdi.Gruptaki diğer ekip Macaristan da 27,4 yaş ortalamasıyla bu alanda üst sıralara yerleşti.