Salih Özcan Beşiktaş'a kapıları kapattı

Beşiktaş'ın gündeminde yer aldığı iddia edilen Salih Özcan, Süper Lig'e kapıları kapattı.
Geleceğiyle ilgili olarak basın mensuplarına konuşan Salih Özcan, "Borussia Dormtund ile 2 sene daha sözleşmem var. 2 seneyi de oynayacağımı düşünüyorum. Gelecek yıllarda ne olacağını bilmiyorum. Ama dediğim gibi daha 2 sene sözleşmem var." dedi.
34 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 34 resmi maça çıkan Salih Özcan bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlamadı.
Geleceğiyle ilgili olarak basın mensuplarına konuşan Salih Özcan, "Borussia Dormtund ile 2 sene daha sözleşmem var. 2 seneyi de oynayacağımı düşünüyorum. Gelecek yıllarda ne olacağını bilmiyorum. Ama dediğim gibi daha 2 sene sözleşmem var." dedi.
34 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 34 resmi maça çıkan Salih Özcan bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlamadı.
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