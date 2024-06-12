Salih Özcan Beşiktaş'a kapıları kapattı

Yeni sezonun transfer çalışmaları kapsamında gözünü Salih Özcan'a çeviren Beşiktaş'a, yıldız isimden kötü haber geldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Salih Özcan Beşiktaş'a kapıları kapattı
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12 Haziran 2024 12:04
Beşiktaş'ın gündeminde yer aldığı iddia edilen Salih Özcan, Süper Lig'e kapıları kapattı.

Geleceğiyle ilgili olarak basın mensuplarına konuşan Salih Özcan, "Borussia Dormtund ile 2 sene daha sözleşmem var. 2 seneyi de oynayacağımı düşünüyorum. Gelecek yıllarda ne olacağını bilmiyorum. Ama dediğim gibi daha 2 sene sözleşmem var." dedi.

34 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 34 resmi maça çıkan Salih Özcan bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlamadı.

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