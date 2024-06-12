İndex İndirim Ne Zaman Başlıyor, Ne Zaman Bitiyor? 2024

Henüz resmi bir açıklama olmasa da, tahminlere göre Inditex indirimleri Haziran ayının ortalarında başlayacak. Özellikle Zara, Bershka ve Pull & Bear gibi markalar için Haziran ayının üçüncü haftası itibarıyla indirimlerin başlaması bekleniyor.

Geçmiş yıllardaki indirimlere bakıldığında, Inditex markalarında %50'ye varan indirimler olabileceği tahmin ediliyor. Özellikle sezon sonu ürünlerde daha yüksek indirimler görebiliriz.

İndirimlerin tüm ürün gruplarını kapsaması bekleniyor. Kıyafet, ayakkabı, çanta, aksesuar ve ev tekstili gibi ürünlerde indirim bulabileceksiniz.

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İndirimlerin başlamasını bekleyin ve en beğendiğiniz ürünleri almak için acele edin.



Unutmayın, Inditex indirimleri sınırlı sayıda stok ile geçerlidir!

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