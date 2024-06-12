Haber Tarihi: 12 Haziran 2024 14:59 - Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2024 14:59

İndex İndirim Ne Zaman Başlıyor, Ne Zaman Bitiyor? 2024

Hazır mısınız indirim severler? Her yıl olduğu gibi, Inditex bünyesindeki Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Massimo Dutti ve Oysho markaları 2024'te de indirim günleri ile karşımıza çıkacak. Bu sene indirimlerin ne zaman başlayacağı ve hangi ürünlerde indirim olacağı merak konusu.

İndex İndirim Ne Zaman Başlıyor, Ne Zaman Bitiyor? 2024
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Peki, 2024'te Inditex indirimleri ne zaman başlıyor?

Henüz resmi bir açıklama olmasa da, tahminlere göre Inditex indirimleri Haziran ayının ortalarında başlayacak. Özellikle Zara, Bershka ve Pull & Bear gibi markalar için Haziran ayının üçüncü haftası itibarıyla indirimlerin başlaması bekleniyor.

Ne tür indirimler olacak?

Geçmiş yıllardaki indirimlere bakıldığında, Inditex markalarında %50'ye varan indirimler olabileceği tahmin ediliyor. Özellikle sezon sonu ürünlerde daha yüksek indirimler görebiliriz.

Hangi ürünlerde indirim olacak?

İndirimlerin tüm ürün gruplarını kapsaması bekleniyor. Kıyafet, ayakkabı, çanta, aksesuar ve ev tekstili gibi ürünlerde indirim bulabileceksiniz.

İndirimleri kaçırmamak için:

Inditex markalarının web sitelerini ve sosyal medya hesaplarını takip edin.

E-posta bültenlerine üye olun.

Inditex mağazalarının girişlerindeki afişleri kontrol edin.

İndirimlerin başlamasını bekleyin ve en beğendiğiniz ürünleri almak için acele edin.

Unutmayın, Inditex indirimleri sınırlı sayıda stok ile geçerlidir!

2024'te Inditex indirimleri ile gardırobunuzu yenilemek ve ihtiyacınız olan ürünleri uygun fiyatlara almak için bu fırsatı kaçırmayın!
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