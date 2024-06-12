U-15 Softbol Milli Takımı hazırlıklarını sürdürüyor

15 Yaş Altı Softbol Milli Takım'ın kampı, Çankırı'da sürüyor.



Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ve Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, Hamide Bıçkın Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren U15 Softbol Milli Takım oyuncularını ziyaret etti.



Ziyarette sporcularla sohbet eden Vali Taşolar ile Nahit Şahin, sporcuların antrenmanlarını izledi.



Vali Taşolar da antrenmana katılarak softbol topuna sopayla vuruş gerçekleştirdi.



Sporcularla yaptığı konuşmada Vali Taşolar, ay-yıldızlı formayı taşımanın önemine vurgu yaparak, sporculara başarı diledi.



Nahit Şahin de Türkiye Ragbi Federasyonu çatısı altında bulunan softbol branşının 2028 Olimpiyatları için olimpik branşlara dahil edildiğini söyledi.





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