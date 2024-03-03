A Milli Takım'da savunma alarmı

A Milli Futbol Takımı'nda Avrupa Şampiyonası'na sayılı günler kala savunma hattı düşündürüyor.

A Milli Takım'da savunma alarmı
Avrupa Şampiyonası için geri sayıma geçen A Milli Futbol Takımı, son provasında Polonya'ya 2-1 kaybederken savunma hattı S.O.S verdi.

Ay-Yıldızlılar'ın hücumdaki performansı umutlandırsa da özellikle defansa Samet Akaydin ve Merih Demiral'ın yaptığı bireysel hatalar yenilen gollerde etkili oldu.

Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak'ın sakatlığıyla moralleri bozulan millilerde, EURO 2024'e sayılı günler kala savunmanın performansı düşündürüyor.

Oynadığı 4 hazırlık maçında toplamda 60 şut denemesi yapan milliler, rakipleri karşısında sadece 2 gol bulabildi. Biri penaltıdan gelirken diğeri akan oyundan kaydedildi. Kalesinde ise 9 gole engel olamadı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya00000000
2Macaristan00000000
3İskoçya00000000
4İsviçre00000000
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