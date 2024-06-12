15 Yaş Altı Softbol Milli Takım'ın kampı devam ediyor

15 Yaş Altı Softbol Milli Takım'ın kampı, Çankırı'da sürüyor.



Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ve Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, Hamide Bıçkın Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren U15 Softbol Milli Takım oyuncularını ziyaret etti.



Ziyarette sporcularla sohbet eden Vali Taşolar ile Nahit Şahin, sporcuların antrenmanlarını izledi.



Vali Taşolar da antrenmana katılarak softbol topuna sopayla vuruş gerçekleştirdi.



Sporcularla yaptığı konuşmada Vali Taşolar, ay-yıldızlı formayı taşımanın önemine vurgu yaparak, sporculara başarı diledi.



Nahit Şahin de Türkiye Ragbi Federasyonu çatısı altında bulunan softbol branşının 2028 Olimpiyatları için olimpik branşlara dahil edildiğini söyledi.



Softbolun daha önce seçmeli branşlar arasında olduğunu belirten Şahin, "Şimdi bütün hazırlıklarımız ülkemizi 2028-2032 için temsil edebilmek. Burada U15 milli takımımızla kamptayız. 26 sporcu 7 teknik ekipler birlikte 7 gündür buradayız. İnşallah ikinci kampımızı da burada gerçekleştireceğiz. Amacımız Avrupa Şampiyonası. Avrupa Şampiyonası'nda güzel mücadele edip rakiplerimizi yenmek istiyoruz." dedi.



Bu tür branşların Türkiye'de yeni olduğuna dikkati çeken Şahin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın bu tür branşların gelişmesinde ellerinden geleni yaptığını, sporcularla birlikte kendilerinin de en iyisini gerçekleştirmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.





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