Golden State Warriors forveti Draymond Green, Warriors'ın bir şampiyonluk daha kazanmak için "hala küçük bir fırsat penceresi" olduğunu iddia etti.



"The Draymond Green Show"un yakın tarihli bir bölümünde Warriors forveti, Golden State'in başka bir şampiyonluk kazanması için "küçük bir fırsat penceresi" gördüğünü ve organizasyonda bunun gerçekleşmesine yardımcı olacak tüm üst düzey yöneticilere güvendiğini söyledi:



"Bizim için verilmesi gereken bazı kararlar olduğunu düşünüyorum ve yöneticilerimizle antrenör kadromuzun doğru kararları vereceğine inanıyorum. Halen bir şeyler yapabilmemiz için küçük bir penceremiz olduğunu düşünüyorum. Bu organizasyonun Steph'i (Curry), beni ve Klay'i (Thompson) onurlandıracağını biliyorum. Kazanmamıza yardımcı olmak için ellerinden gelen her fırsatı sağlayacak bizi onurlandıracaklardır."



Green ve Curry'nin gelecek sezon sonuna dek sözleşmeleri bulunurken, Thompson ise serbest oyuncu olmaya hazırlanıyor ve bu yaz önündeki opsiyonları değerlendirmeyi planladığını ifade etmişti.



Warriors, 2023-24 sezonunu 46-36'lık bir dereceyle tamamlamış ve son beş sezonda üçüncü kez playoffları kaçırmıştı.





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