Real Madrid'den Ferland Mendy kararı

Real Madrid, sol bek oyuncusu Ferland Mendy'e iyi bir teklif gelmesi durumunda oyuncuyla yollarını ayıracak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid'den Ferland Mendy kararı
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11 Haziran 2024 22:26
Bu sezon kupalara ambargo koyan Real Madrid, gelecek sezonun çalışmalarını sürdürüyor.

Relevo'da yer alan habere göre; Real Madrid, 29 yaşındaki Fransız sol bek Ferland Mendy için kararını verdi.

Real Madrid yönetimi, sözleşmesi 2025 yılında sona erecek Mendy'e iyi bir teklif gelmesi durumunda değerlendirmeye alacak.

İspanyol devinin Mendy ile yollarını ayırıp o bölgeye yeni genç bir yıldızı eklemek istediği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid'de 37 maça çıkan Mendy, bu maçlarda 1 gol attı.

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