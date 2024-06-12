Michy Batshuayi haber bekliyor

Belçika'nın EURO2024 kadrosuna yer alamadığı için üzgün olan Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyor.
Sözleşmesi biten golcü oyuncuyla ilgili nihai karar verilmedi. Belçikalı, Fenerbahçe'den haber beklediği için gelen teklifleri değerlendirmeye almıyor.
43 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 43 resmi maça çıkan Michy Batshuayi bu karşılaşmalarda 24 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.
Sözleşmesi biten golcü oyuncuyla ilgili nihai karar verilmedi. Belçikalı, Fenerbahçe'den haber beklediği için gelen teklifleri değerlendirmeye almıyor.
43 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 43 resmi maça çıkan Michy Batshuayi bu karşılaşmalarda 24 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.
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