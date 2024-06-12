Michy Batshuayi haber bekliyor

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi geleceği için kararını yönetimden gelecek teklif sonrası verecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Michy Batshuayi haber bekliyor
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12 Haziran 2024 12:13
Belçika'nın EURO2024 kadrosuna yer alamadığı için üzgün olan Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyor.

Sözleşmesi biten golcü oyuncuyla ilgili nihai karar verilmedi. Belçikalı, Fenerbahçe'den haber beklediği için gelen teklifleri değerlendirmeye almıyor.

43 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 43 resmi maça çıkan Michy Batshuayi bu karşılaşmalarda 24 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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