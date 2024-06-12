Milan'ın gözü Onuralp Çevikkan'da

Trabzonspor geçtiğimiz yaz 700 bin Euro bonservis bedeliyle Altınordu'dan transfer ettiği Onuralp Çevikkan ile Milan'ın ilgilendiği iddia edildi.

, Fotoğraf; Instagram
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Milan'ın gözü Onuralp Çevikkan'da
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12 Haziran 2024 08:37
Real Madrid ve Borussia Dortmund gibi Avrupa devlerinin takip ettiği Trabzonspor'un genç kalecisi Onuralp Çevikkan için bir iddia da İtalya basınından geldi.

Milan'ın 18 yaşındaki file bekçisini özellikle milli takımda izlediği ve yaz döneminde teklif yapabileceği vurgulandı.

Trabzonspor geçtiğimiz yaz 700 bin Euro bonservis bedeliyle Onuralp'i Altınordu'dan kadrosuna katmıştı. Genç kaleci, A takımla idmanlara çıkmasına rağmen ligde ve kupada şans bulamadı.

U19 Ligi'nde ise 12 karşılaşmaya çıktı. 1.92'lik yıldız adayının olası transferinden Trabzonspor ciddi bir bonservis kazancı sağlayabilir.

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