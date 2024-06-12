Giovanni van Bronckhorst'un geliş tarihi netleşti

Beşiktaş'ın geçtiğimiz günlerde 2+1 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladığı Giovanni van Bronckhorst'un, İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.
Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst, perşembe günü saat 16.00'de İstanbul'a gelecek.
49 yaşındaki Hollandalı teknik adamın, 14 Haziran Cuma günü resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.
Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst, perşembe günü saat 16.00'de İstanbul'a gelecek.
49 yaşındaki Hollandalı teknik adamın, 14 Haziran Cuma günü resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.