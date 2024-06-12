Giovanni van Bronckhorst'un geliş tarihi netleşti

Beşiktaş'ın 2+1 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladığı Giovanni van Bronckhorst'un geliş tarihi belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Giovanni van Bronckhorst'un geliş tarihi netleşti
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12 Haziran 2024 13:44
Son güncelleme 12 Haziran 2024 13:50
Beşiktaş'ın geçtiğimiz günlerde 2+1 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladığı Giovanni van Bronckhorst'un, İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.

Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst, perşembe günü saat 16.00'de İstanbul'a gelecek.

49 yaşındaki Hollandalı teknik adamın, 14 Haziran Cuma günü resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.



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