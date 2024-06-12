Sigaraya zam geldi mi? 11 Haziran 2024 zamlı sigara fiyatları

Geçtiğimiz haftalarda sigara fiyatlarına eklenen 3 TL'lik zam, birçok marka için geçerli olmuştu. Ancak yapılan son açıklamalar, asıl zammın henüz gelmediğini gösteriyor. Özellikle sigara fiyatlarına yansıtılacak olan yeni zam, Temmuz ayında uygulanacak ve en ucuz sigara 66 TL olacak. Sigara fiyatlarına gelecek olan bu 10 TL'lik artış, tüketicilerin bütçesini daha da zorlayacak gibi görünüyor.

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında güncellenen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), sigara ve alkollü ürünlerdeki fiyat artışlarını doğrudan etkiliyor. 2023 yılının ilk beş ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 17,87 olarak açıklanmıştı. Ancak uzmanlar, yılın ikinci yarısında ÜFE artışının yüzde 20'nin üzerinde olacağını ve bu durumun sigara fiyatlarına yansıtılacağını öngörüyorlar. Böyle bir artış, sigara üzerindeki vergilendirme politikasını daha da sıkılaştıracak.

Mevcut durumda sigara üzerinden alınan maktu vergi, paket başına 1.4249 TL seviyesinde. Bu, 20 sigaralık bir pakette toplamda 28,5 TL'ye denk geliyor. Eğer yüzde 20'lik bir vergi artışı yapılırsa, bu rakam 34,2 TL'ye yükselecek. Ayrıca mevcut ek maktu vergi 4,8 TL iken, yüzde 20'lik bir artış sonrasında 5,8 TL'ye ulaşacak. Bu hesaplamalar ışığında sigaranın perakende satış fiyatının 60 TL'nin altında kalmayacağı tahmin ediliyor. Zaten piyasadaki en ucuz sigara 56 TL olduğu için, 10 TL'lik bir vergi artışı sonucunda fiyatın 66 TL'ye çıkması bekleniyor.