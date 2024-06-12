New Orleans Pelicans'ın yardımcı antrenörü James Borrego'nun, Cleveland Cavaliers'ın başantrenör arayışında takımla görüştüğü bildirildi.



NBA muhabiri Marc Stein, Cavs'in JB Bickerstaff'ı görevden almasının hemen ardından Borrego'nun boşta kalan pozisyonla bağlantılı olduğunu söyledi.



Cleveland'ın bu konuda rakibi ise, Borrego'nun başantrenörlük işiyle ilgili görüştüğü başka bir takım olan Los Angeles Lakers.



Borrego, Charlotte Hornets'ta geçirdiği dört senede 0,458'lik bir galibiyet oranı yakalamış ve takımla son sezonu olan 2021-22'de 43-39'luk bir derece elde etmişti.





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