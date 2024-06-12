Borrego, Cavaliers ile başantrenörlük için görüşme yaptı

New Orleans Pelicans'ın yardımcı antrenörü James Borrego'nun, Cleveland Cavaliers'ın başantrenör arayışında takımla görüştüğü bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Borrego, Cavaliers ile başantrenörlük için görüşme yaptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Haziran 2024 14:20
New Orleans Pelicans'ın yardımcı antrenörü James Borrego'nun, Cleveland Cavaliers'ın başantrenör arayışında takımla görüştüğü bildirildi.

NBA muhabiri Marc Stein, Cavs'in JB Bickerstaff'ı görevden almasının hemen ardından Borrego'nun boşta kalan pozisyonla bağlantılı olduğunu söyledi.

Cleveland'ın bu konuda rakibi ise, Borrego'nun başantrenörlük işiyle ilgili görüştüğü başka bir takım olan Los Angeles Lakers.

Borrego, Charlotte Hornets'ta geçirdiği dört senede 0,458'lik bir galibiyet oranı yakalamış ve takımla son sezonu olan 2021-22'de 43-39'luk bir derece elde etmişti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery