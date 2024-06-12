Emirhan Topçu, İspanya yolcusu!

Rizespor forması giyen ve sezon boyunca adı İspanyol kulüpleriyle anılan Emirhan Topçu, Las Palmas'a gitmek üzere... 23 yaşındaki stoper için bu hafta taraflar masaya oturacak. Çaykur Rizespor, Emirhan'ın satışına onay verdi.

, Fotoğraf; Instagram
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Emirhan Topçu, İspanya yolcusu!
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12 Haziran 2024 10:11
Son güncelleme 12 Haziran 2024 10:13
İspanya La Liga ekiplerinden Las Palmas, takımdan ayrılacak Saul Cocu ve Mika Marmol'un yerini Rizespor'dan stoper Emirhan Topçu ile kapatmak için düğmeye bastı.

İspanyol basınında yer alan habere göre savunmanın belkemiği olan iki oyuncusu Saul Cocu ve Mika Marmol önümüzdeki yıl Las Palmas'ta kalmayacak.

La Liga ekibi iki kaliteli stoperini kaybedeceği için arayışlarını sürdürürken, önceliği Rizespor formasını giyen Emirhan Topçu'ya verdi. Rizespor formasıyla geçen sezon 32 maça çıkan Emirhan için 'sol ayaklı, havadan iyi oynuyor ve güçlü' ifadelerini kullanan gazete, transfer için harekete geçildiğini belirtiyor.

Emirhan Topçu'nun Çaykur Rizespor'la 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. 23 yaşındaki oyuncu geçen sezon 1 gol atıp, 4 asist yaptı ve sol bekte de oynayabiliyor. Karadeniz ekibinin bu transferden 3 milyon Euro beklentisi bulunuyor.

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