Trabzonspor, Galatasaraylı 2 yıldızı istiyor

Trabzonspor, Galatasaray'dan Yusuf Demir ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor, Galatasaraylı 2 yıldızı istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Haziran 2024 10:16
Transfer çalışmalarının devam eden Trabzonspor, Galatasaray'dan kökenleri Trabzon'a dayanan Yusuf Demir ile Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor.

Bordo-mavililer, Halil Dervişoğlu'nu bonservisiyle Yusuf Demir'i ise kiralık olarak transfer etmeyi hedefliyor.

FORMA BULMA ŞANSLARI ZOR

Sarı-kırmızılı takımda forma şansları az olduğu için geçen sezon kiralık giden isimlerin bu sezon da forma bulma şanslarının zor olduğu belirtildi.

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'nın ise iki oyuncuyu da değerlendirmekte kararlı olduğu ifade edildi. Bordo mavili yönetim, iki genç ismi de parlatıp hem Galatasaray'ın hem de Trabzonspor'un bu işten faydalanacağı bir formül düşünüyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery