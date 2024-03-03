Guardiola'dan EURO2024 yorumu!

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, EURO2024 için konuştu. Guardiola, turnuvanın favorisi olarak Almanya, İspanya ve İngiltere'nin isimlerini verdi.

Guardiola'dan EURO2024 yorumu!
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Favorileri için gelen soruya cevap veren Guardiola, "Almanya, ev sahibi olduğu için ciddi adaylardan biri." dedi.

53 yaşındaki teknik adam, İspanya için, "İspanya'nın da bir jenerasyon değişikliği yaşadığını ve çok iyi bir takıma sahip olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Guardiola, İngiltere için, "İngiltere'nin ileriye doğru bir adım atması gerekiyor ve son yıllardaki turnuvalarda buna giderek yaklaştılar. Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonaları'nda yarı final ve final oynadılar. Ayrıca çok iyi bir kadroya sahipler." diye konuştu.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek EURO2024 14 Haziran Cuma günü başlayacak.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya00000000
2Macaristan00000000
3İskoçya00000000
4İsviçre00000000
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