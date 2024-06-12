Altay'a stoper Kuban Altunbudak'tan ihtarname

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altay'da alacakları nedeniyle kulübe ihtarname gönderen isimler arasına stoper Kuban Altunbudak'ın da katıldığı öğrenildi.



Balıkesirspor altyapısında yetişip Menemen altyapısında oynadıktan sonra 2020 yılında Altay'da profesyonel olan 22 yaşındaki savunma oyuncusu kiralık olarak alt liglerde 1922 Konyaspor, Bergama Belediyesi ve Ağrı 1970 kulüplerinde oynadıktan sonra geçen sezon yuvaya döndü.



Siyah-beyazlı takımda ilk kez forma şansı bulduğu 2023-24'te ilk defa 1'inci Lig tecrübesi yaşayan Kuban, 18 maçta toplam 1306 dakika oyunda kaldı. Altay'la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç defans oyuncusunun ödeme yapılmazsa önümüzdeki günlerde tek taraflı fesih hakkı kazanıp serbest kalabileceği belirtildi.



Eren ve Salih'in sözleşmelerini feshettiği transfer yasaklısı Altay'da Mustafa, Mehmet ve Sefa da kulübe ihtarname yollamıştı.





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