TBF'den Fenerbahçe Beko'ya para cezası

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Beko'ya 45 bin lira para cezası verdi.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Anadolu Efes'le oynanan 3. maçta seyircisinin çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Fenerbahçe Beko'ya 45 bin lira para cezası verildi.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Anadolu Efes'le oynanan 3. maçta seyircisinin çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Fenerbahçe Beko'ya 45 bin lira para cezası verildi.
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