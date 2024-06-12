TBF'den Fenerbahçe Beko'ya para cezası

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Beko'ya Anadolu Efes'le oynanan 3. maçta seyircisinin çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle 45 bin lira para cezası verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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TBF'den Fenerbahçe Beko'ya para cezası
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12 Haziran 2024 15:39
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Beko'ya 45 bin lira para cezası verdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Anadolu Efes'le oynanan 3. maçta seyircisinin çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Fenerbahçe Beko'ya 45 bin lira para cezası verildi.

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