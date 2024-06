Muhammed Salah Galatasaray'a Gelecek mi?

Transfer Plus Youtube kanalında Zeki Uzundurukan: "Galatasaray yönetiminin bir yıldız arayışı var. Fenerbahçe'nin Jose Mourinho hamlesi ve Erden Timur'un ayrılığı kendilerini hedef haline getirdi. Çünkü gündemin dışına çıktılar ve rakibe karşılık veremediler. Bu sebeple her şeyi unutturacak bir ismi transfer etmek istiyorlar. Mohamed Salah'ın sözleşmesi 1 yıl sonra bitiyor. Liverpool, Salah'ı bu sezon elden çıkarabilir. O yüzden ayrılma ihtimali düşük değil. Kerem Aktürkoğlu gidiyor, Barış Alper Yılmaz'ın iyi bir fiyata satılması gündemde. Mohamed Salah, Galatasaray'a gelebilir. Görüştüklerini biliyorum. Liverpool'da bir hoca değişikliği yaşandı, bu da kendisini etkileyecektir." ifadelerini kullandı.



Muhammed Salah Kimdir?



Muhammed Salah Hamid Mahrus Gali, 15 Haziran 1992 tarihinde Mısır'ın Gharbiya ilinin Basyun şehrinde doğan Mısırlı millî futbolcudur. Sağ kanat mevkiinde forma giyen Salah, Premier League ekiplerinden Liverpool'da ve Mısır millî takımında oynamaktadır.



Futbol Kariyeri:



El Mokawloon SC (2010-2013): Salah, futbol kariyerine El Mokawloon SC'de başladı. 2010 yılında A takıma yükselen Salah, 3 sezonda 38 maçta 4 gol attı.



FC Basel (2013-2015): 2013 yılında İsviçre'nin Basel takımına transfer olan Salah, 2 sezonda 80 maçta 37 gol attı. 2013-14 sezonunda Basel ile İsviçre Süper Ligi ve İsviçre Kupası'nı kazanan Salah, 2014-15 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kadar yükseldi.



Chelsea FC (2015-2016): 2015 yılında 42 milyon euro bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer olan Salah, 13 maçta 2 gol atabildi.



ACF Fiorentina (2015-2016): 2016 yılında yarım sezon kiralık olarak Fiorentina'ya giden Salah, 16 maçta 6 gol attı.



AS Roma (2016-2017): 2016 yılında 15 milyon euro bonservis bedeliyle Roma'ya transfer olan Salah, 1 sezonda 52 maçta 29 gol attı. 2016-17 sezonunda Roma ile Serie A'da ikinci olan Salah, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de yarı finale kadar yükseldi.



Liverpool FC (2017-): 2017 yılında 42 milyon euro bonservis bedeliyle Liverpool'a transfer olan Salah, şu ana kadar 265 maçta 168 gol attı. Liverpool ile 1 Premier League şampiyonluğu, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu, 1 EFL Cup ve 1 FA Community Shield kazanan Salah, 2017-18 sezonunda Premier League'de Yılın Oyuncusu seçildi.



Millî Takım:



Salah, 2011 yılında Mısır millî takımına yükseldi. 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda final oynayan Mısır'ın en önemli yıldızlarından biri olan Salah, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda da Mısır'ı temsil etti.



Başarıları:



Kulüp:



1 Premier League şampiyonluğu (2019-20)

1 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu (2018-19)

1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu (2019)

1 EFL Cup (2021-22)

1 FA Community Shield (2022)

1 İsviçre Süper Ligi şampiyonluğu (2013-14)

1 İsviçre Kupası (2013-14)



Bireysel:



1 Premier League Yılın Oyuncusu (2017-18)

2 Premier League Altın Ayakkabı (2017-18, 2021-22)

2 Afrika Yılın Futbolcusu (2017, 2018)

1 UEFA Şampiyonlar Ligi Yılın Forveti (2017-18)

1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Altın Top (2019)



Diğer:



2018 FIFA Dünya Kupası'nda Mısır'ın en golcü oyuncusu (2 gol)



