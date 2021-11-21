Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk etti.
Sarı - kırmızılılarda 23 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu, derbi tarihine geçti.
Mücadelenin 16.dakikasında rakip ağları sarsan Kerem Aktürkoğlu, 2007-2008'den bu yana Galatasaray formasıyla Fenerbahçe'ye gol atan en genç futbolcu oldu.
Sarı - kırmızılılarda 23 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu, derbi tarihine geçti.
Mücadelenin 16.dakikasında rakip ağları sarsan Kerem Aktürkoğlu, 2007-2008'den bu yana Galatasaray formasıyla Fenerbahçe'ye gol atan en genç futbolcu oldu.