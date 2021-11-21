Kerem Aktürkoğlu derbi tarihine geçti!

Galatasaray'ın genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'ye gol atarak tarihe geçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kerem Aktürkoğlu derbi tarihine geçti!
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21 Kasım 2021 19:23
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk etti.

Sarı - kırmızılılarda 23 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu, derbi tarihine geçti.

Mücadelenin 16.dakikasında rakip ağları sarsan Kerem Aktürkoğlu, 2007-2008'den bu yana Galatasaray formasıyla Fenerbahçe'ye gol atan en genç futbolcu oldu.


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