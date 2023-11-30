Kerem Aktürkoğlu'dan haftanın golü!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Manchester United ile 3-3 berabere kaldı.
Sarı kırmızılı takımda, Hakim Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu, attıkları gollerle maçın berabere bitmesinin baş mimarlarından oldu.
Kerem Aktürkoğlu'nun Manchester United maçındaki golü, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü adayları arasında gösterildi.
Rodrygo'nun Napoli'ye, Odegaard'ın Lens'e ve Bruno Fernandes'in ise Galatasaray'a attığı gol, haftanın golüne Kerem ile birlikte aday gösterildi.
Sarı kırmızılı takımda, Hakim Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu, attıkları gollerle maçın berabere bitmesinin baş mimarlarından oldu.
Kerem Aktürkoğlu'nun Manchester United maçındaki golü, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü adayları arasında gösterildi.
Rodrygo'nun Napoli'ye, Odegaard'ın Lens'e ve Bruno Fernandes'in ise Galatasaray'a attığı gol, haftanın golüne Kerem ile birlikte aday gösterildi.