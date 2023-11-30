Kerem Aktürkoğlu'dan haftanın golü!

Galatasaray'ın Manchester United ile 3-3 berabere kaldığı maçta Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği 3. gol, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü adayları arasında gösterildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Kerem Aktürkoğlu'dan haftanın golü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Kasım 2023 11:23
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Manchester United ile 3-3 berabere kaldı.

Sarı kırmızılı takımda, Hakim Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu, attıkları gollerle maçın berabere bitmesinin baş mimarlarından oldu.

Kerem Aktürkoğlu'nun Manchester United maçındaki golü, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü adayları arasında gösterildi.

Rodrygo'nun Napoli'ye, Odegaard'ın Lens'e ve Bruno Fernandes'in ise Galatasaray'a attığı gol, haftanın golüne Kerem ile birlikte aday gösterildi. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery