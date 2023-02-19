Kerem Aktürkoğlu'dan anlamlı hareket!

Galatasaray'ın kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu, depremzedeler için flaş bir hamlede bulundu.
Başarılı oyuncu, Başakşehir maçında hat-rick yaptığı topu açık artırma ile satılması için sarı kırmızılı kulübün müzayedesine hediye etti.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Kaptanlarımızdan Kerem Aktürkoğlu, Başakşehir maçında hat-trick yaptığı topu açık artırma ile satılması amacıyla müzayedemize hediye etti." dedi.
Sarı kırmızılı kulüp ayrıca, "Müzayedemizde yer almasını istediğiniz maddi/manevi değeri olan eşyalarınızı yarından itibaren Galatasaray Stadyum Müzesi'ndeki noktamıza teslim edebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.
Başarılı oyuncu, Başakşehir maçında hat-rick yaptığı topu açık artırma ile satılması için sarı kırmızılı kulübün müzayedesine hediye etti.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Kaptanlarımızdan Kerem Aktürkoğlu, Başakşehir maçında hat-trick yaptığı topu açık artırma ile satılması amacıyla müzayedemize hediye etti." dedi.
Sarı kırmızılı kulüp ayrıca, "Müzayedemizde yer almasını istediğiniz maddi/manevi değeri olan eşyalarınızı yarından itibaren Galatasaray Stadyum Müzesi'ndeki noktamıza teslim edebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.
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