Kerem Aktürkoğlu'dan anlamlı hareket!

Galatasaray'ın kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu, depremzedeler için harekete geçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Kerem Aktürkoğlu'dan anlamlı hareket!
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19 Şubat 2023 14:27
Galatasaray'ın kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu, depremzedeler için flaş bir hamlede bulundu.

Başarılı oyuncu, Başakşehir maçında hat-rick yaptığı topu açık artırma ile satılması için sarı kırmızılı kulübün müzayedesine hediye etti.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Kaptanlarımızdan Kerem Aktürkoğlu, Başakşehir maçında hat-trick yaptığı topu açık artırma ile satılması amacıyla müzayedemize hediye etti." dedi.

Sarı kırmızılı kulüp ayrıca, "Müzayedemizde yer almasını istediğiniz maddi/manevi değeri olan eşyalarınızı yarından itibaren Galatasaray Stadyum Müzesi'ndeki noktamıza teslim edebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı. 


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