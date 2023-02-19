Kerem Aktürkoğlu'dan anlamlı hareket!

Galatasaray'ın kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu, depremzedeler için flaş bir hamlede bulundu.Başarılı oyuncu, Başakşehir maçında hat-rick yaptığı topu açık artırma ile satılması için sarı kırmızılı kulübün müzayedesine hediye etti.Galatasaray'dan yapılan açıklamada,dedi.Sarı kırmızılı kulüp ayrıca,ifadeleri kullanıldı.