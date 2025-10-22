Kenneth Taylor, Galatasaray maçında yok!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'ye konuk olan Ajax, 17. dakikada 10 kişi kaldı.
Hollanda ekibinde Kenneth Taylor, 17. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.
Ajax, Şampiyonlar Ligi'ndeki Chelsea maçının ardından dördüncü haftada Galatasaray'ı ağırlayacak. Taylor, Galatasaray maçında kırmızı kartı nedeniyle forma giyemeyecek.
