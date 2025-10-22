22 Ekim
Galatasaray-Bodo/Glimt
3-1
22 Ekim
Konyaspor-Beşiktaş
0-2
22 Ekim
Athletic Bilbao-Qarabag FK
3-1
22 Ekim
AS Monaco-Tottenham
0-034'
22 Ekim
Sporting CP-Marsilya
0-133'
22 Ekim
Atalanta-Slavia Prag
0-035'
22 Ekim
E. Frankfurt-Liverpool
1-135'
22 Ekim
Real Madrid-Juventus
0-034'
22 Ekim
Chelsea-Ajax
2-135'
22 Ekim
Bayern Munih-Club Brugge
3-035'
22 Ekim
Rizespor-Başakşehir
0-0

Kenneth Taylor, Galatasaray maçında yok!

Ajax forması giyen Kenneth Taylor, Chelsea maçında gördüğü kırmızı kartın ardından Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'ye konuk olan Ajax, 17. dakikada 10 kişi kaldı.

Hollanda ekibinde Kenneth Taylor, 17. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Ajax, Şampiyonlar Ligi'ndeki Chelsea maçının ardından dördüncü haftada Galatasaray'ı ağırlayacak. Taylor, Galatasaray maçında kırmızı kartı nedeniyle forma giyemeyecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
