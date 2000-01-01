Kendrick Nunn, bubble'dan ayrıldı

Miami Heat guardı Kendrick Nunn'ın, South Florida Sun-Sentinel'den Ira Winderman'a göre, kişisel nedenlerden ötürü NBA bubble'ından ayrıldığı söylendi.



25 yaşındaki oyuncunun ayrılışının, KOVID-19 ile ilgili olmadığı bildirildi. Five Reasons Sports Network'ten Ethan J. Skolnick'e göre, Nunn'ın bu hafta sonu geri dönmesi ve Heat'in ilk playoff maçında yer alması bekleniyor.



Nunn, 2019'da sezon sonunda takıma katılmış ve güçlü bir yaz ligi ve antrenman kampından sonra kulübün ilk beşinde bir yer kazanmıştı. Maç başına 15.2 sayı ile takımın en skorer dördüncü oyuncusu olan Nunn, üçlük çizgisi gerisinden %35.6 isabetle şut atıyor.



Miami, sakatlık nedeniyle şimdiden bir çift kilit oyuncudan mahrum durumda. Yıldız forvet Jimmy Butler, Heat'in bu gece Phoenix Suns ile oynayacağı maçı da kaçıracak ve bu, arka arkaya üçüncü maçı olacak. Ayrıca Goran Dragic'in durumunun da şüpheli olduğu belirtilenler arasında.



Heat 43-26 derecesi ile, Indiana Pacers'ın bir maç önünde ve Doğu Konferansı'nın 4 numaralı sırasına yer alıyor.



