Kenan Yıldız kaçırdı, Juventus elendi

İtalya Kupası çeyrek finalinde Juventus, normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarda Empoli'ye 4-2 yenilerek kupadan elendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Kenan Yıldız kaçırdı, Juventus elendi
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27 Şubat 2025 01:18
İtalya Kupası çeyrek finalinde Thiago Motta'nın ekibi Juventus, normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarda Roberto D'Aversa'nın yönetimindeki Empoli'ye 4-2 yenilerek kupadan elendi.

Allianz Stadyumu'nda oynanan maçın ilk golünü konuk ekip Empoli adına 24. dakikada Youssef Maleh kaydederken, Juventus'un golünü 66. dakikada Khephren Thuram kaydetti.

Penaltı atışlarında ise Empoli, Juventus'a 4-2'lik üstünlük kurdu ve yarı finalde Bologna ile eşleşen taraf oldu. Juventus ise kupaya veda etti.

Juventus'ta Kenan Yıldız 54. dakikada oyuna dahil olurken penaltı atışlarında Dusan Vlahovic ile birlikte penaltı kaçıran iki isimden birisi oldu.


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