Kenan Yıldız'dan geleceği için açıklama!

Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, İtalyan ekibindeki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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Kenan Yıldız'dan geleceği için açıklama!
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16 Aralık 2024 11:39
Juventus'taki performansıyla adından söz ettiren ve devlerin radarına giren Kenan Yıldız, geleceğiyle ilgili gelen bir soruya yanıt verdi.

Milli futbolcumuz, Juventus'ta mutlu olduğunu ve ayrılmayı düşünmediğini açıkladı.

"JUVE'DE ÇOK MUTLUYUM"

"Kendini 5 yıl sonra nerede görüyorsun?" sorusunu yanıtlayan Kenan Yıldız, "Juventus'ta çok mutluyum. Geleceğim burada. Kendimi 5 yıl sonra da Juventus'ta görüyorum." ifadelerini kullandı.

ASTON VILLA VE MANU İLGİLENİYOR

Genç yıldızla, Aston Villa ve Manchester United'ın ilgilendiği bilinirken, Kenan için Aston Villa'nın 80 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtilmişti.

Bu sezon Juventus'ta 22 maça çıkan 19 yaşındaki futbolcu, 4 gol ve 4 asistlik katkı verdi.

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