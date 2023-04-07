Kemal Tavacı: "Net bir skorla maçı kazanmayı bildik"

Tuzlaspor Teknik Direktörü Kemal Tavacı, Denizlispor galibiyetini değerlendirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kemal Tavacı: 'Net bir skorla maçı kazanmayı bildik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Nisan 2023 23:05
Spor Toto 1. Lig'in 31. haftası açılış maçında konuk ettiği Altaş Denizlispor'u 3-0 mağlup eden Tuzlaspor'da teknik sorumlu Kemal Tavacı, net bir skorla maçı kazanmayı bildiklerini söyledi.

Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'ndaki maçından ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tavacı, son haftalarda iyi bir taktik disiplin oluşturduklarının belirterek, "İki takım için de önemli bir maçtı. Sıralamada aşağıda olmasak da sınırlardaydık. Denizlispor'un daha fazla puana ihtiyacı vardı ama belli bir taktik disiplin oluşturmaya çalıştık ve bunu başardık. Oyuncularımın hepsi çok iyi mücadele etti. Net bir skorla maçı kazanmayı bildik." değerlendirmesinde bulundu.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery