Kemal Tavacı: 'Net bir skorla maçı kazanmayı bildik'

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftası açılış maçında konuk ettiği Altaş Denizlispor'u 3-0 mağlup eden Tuzlaspor'da teknik sorumlu Kemal Tavacı, net bir skorla maçı kazanmayı bildiklerini söyledi.



Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'ndaki maçından ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tavacı, son haftalarda iyi bir taktik disiplin oluşturduklarının belirterek, "İki takım için de önemli bir maçtı. Sıralamada aşağıda olmasak da sınırlardaydık. Denizlispor'un daha fazla puana ihtiyacı vardı ama belli bir taktik disiplin oluşturmaya çalıştık ve bunu başardık. Oyuncularımın hepsi çok iyi mücadele etti. Net bir skorla maçı kazanmayı bildik." değerlendirmesinde bulundu.





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