Keçiörengücü, Balıkesirspor'a şans tanımadı!

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Balıkesirspor ile karşılaştı.



Aktepe Stadı'nda oynanan maçı Ankara Keçiörengücü 3-1 kazandı.



Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri, 8. dakikada Hamza Gür, 47. dakikada Galatasaray'dan devre arasında kiralanan Ali Yavuz Kol, ve 90+2'de Birol Parlak (K.K) kaydetti. Balıkesir'İn tek golü 83. dakikada Ambrose'den geldi.



Bu sonuçla Keçiörengücü puanını 31 yaptı. Balıkesirspor ise 11 puanda kaldı.



Keçiörengücü ligin 26. haftasında evinde Tuzlaspor ile karşılaşacak. Balıkesirspor ise İstanbulspor'u konuk edecek.



Stat: Aktepe



Hakemler: Ramazan Keleş, Deniz Turgut, Nurettin Dinçer Demir



Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Ogün Bayrak, Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Muharrem Cinan, Alhassan, Ackah (Dk 90+2 Taha Batuhan Yayıkçı), Uzdodimma (Dk. 81 Vusal Isgandarlı), Olawoyin, Ali Yavuz Kol (Dk. 81 Aykut Çeviker), Hamza Gür (Dk. 72 Manaj)



Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Sedat Dursun, Birol Parlak, Doğa İşeri, Kore, Nwankwo, Otoo (Dk. 46 Ambrose), Anıl Taşdemir (Dk. 46 Hüseyin Karabey), Bilalli (Dk. 46 Oğuzhan Aynaoğlu), Kethevoama (Dk 70 Cumali Bişi)



Goller: Dk. 8 Hamza Gür, Dk. 47 Ali Yavuz Kol, 90+2 Birol Parlak (Kendi kalesine) (Ankara Keçiörengücü), Dk. 84 Ambrose (Balıkesirspor)



Sarı kartlar: Dk. 35 Doğa Eşeri, Dk. 62 Sedat Dursun (Balıkesirspor)





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