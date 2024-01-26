Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Eyüp Arın'ın ekibi Adanaspor ile Ahmet Cingöz'ün yönetimindeki Keçiörengücü karşılaştı.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Keçiörengücü 2-1 kazanırken goller; 8. dakikada Selim Ilgaz ve 75. dakikada Ahmet Yazar'dan geldi.
Ev sahibi Adanaspor'un tek golünü ise 11. dakikada Samuel Yepie Yepie kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligde 8 maç aradan sonra galibiyet alan Keçiörengücü puanını 23'e yükseltirken, Adanaspor 20 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Keçiörengücü evinde Boluspor'u ağırlarken, Adanaspor deplasmanda Kocaelispor'a konuk olacak.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Keçiörengücü 2-1 kazanırken goller; 8. dakikada Selim Ilgaz ve 75. dakikada Ahmet Yazar'dan geldi.
Ev sahibi Adanaspor'un tek golünü ise 11. dakikada Samuel Yepie Yepie kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligde 8 maç aradan sonra galibiyet alan Keçiörengücü puanını 23'e yükseltirken, Adanaspor 20 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Keçiörengücü evinde Boluspor'u ağırlarken, Adanaspor deplasmanda Kocaelispor'a konuk olacak.