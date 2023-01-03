Kayserispor ve Fatih Karagümrük 10. randevuda!

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Yukatel Kayserispor ile Vavacars Fatih Karagümrük, çarşamba günü tarihlerinde 10. kez karşı karşıya gelecek.



Spor Toto Süper Lig'de 4, TFF 2. Lig'de 4 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 kez karşılaşan iki takımdan Kayserispor bu maçların 5'ini kazanırken, 2 mücadele de beraberlikle sonuçlandı. Fatih Karagümrük ise 2 kez sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.



İki takım arasındaki karşılaşma, RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 17.00'de yapılacak. Karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.



Ligde yaptığı 15 maçta topladığı 23 puanla 8. sırada yer alan Yukatel Kayserispor, Konyaspor ve Alanyaspor mağlubiyetleriyle son 2 haftayı puansız kapattı. Galatasaray, Antalyaspor, Gaziantep FK ve Adana Demirspor ile oynadığı 4 maçtan yalnızca 1 puanla ayrılan Vavacars Fatih Karagümrük ise son maçında Trabzonspor'u 4-1'lik skorla mağlup ederek ligdeki puanını 16'ya yükseltti ve 12. sıraya çıktı.



Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor'da forvet oyuncusu Mame Thiam ve orta sahadaki genç isimlerden Nurettin Korkmaz'ın sakatlığı bulunuyor. İtalyan teknik adam Andrea Pirlo'nun ekibi Fatih Karagümrük'te ise Efe Tatlı sakatlığı, Ebrima Colley de cezası nedeniyle yarınki karşılaşmada görev alamayacak.





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