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Kayserispor'un eski yönetimine 69 milyon TL'lik vergi haczi

Kayserispor'un eski yönetimindeki Berna Gözbaşı'nın da dahil olduğu 17 ismin mal varlığına Mimarsan Vergi Dairesi haciz ve bloke işlemi uyguladı.

calendar 28 Temmuz 2025 16:16
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Kayserispor'un eski yönetimine 69 milyon TL'lik vergi haczi
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Kayserispor'da 69 milyon TL'lik vergi borcu nedeniyle 2020 yılında görev yapan dönemin başkanı Berna Gözbaşı ve 16 yönetim kurulu üyesinin gayrimenkul ve banka hesaplarına haciz ve bloke işlemi başlatıldı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un 2020 yılında ana para ve faizi ile biriken toplam 69 milyon TL'lik vergi borcu olduğu gerekçesiyle o dönem görev yapan kulüp başkanı Berna Gözbaşı ve 16 yönetim kurulu üyesinin banka hesapları ile taşınır ve taşınmaz mallarına Mimarsan Vergi Dairesi tarafından haciz ve bloke konulduğu öğrenildi.

SÜPER LİG'İN İLK KADIN BAŞKANIYDI

Berna Gözbaşı 2019 yılında Başkan Erol Bedir'in istifası üzerine Kayserispor'da Olağanüstü Genel Kurul'da başkan seçildi ve Süper Lig tarihindeki ilk kadın futbol kulübü başkanı olarak tarihe geçti.

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