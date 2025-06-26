Kayserispor'dan '10' numara aday: Taibi

ROTA FRANSA

TRANSFERDE SORUN YOK

Alman teknik adam Markus Gisdol yönetiminde güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvayan Kayserispor, transfer çalışmalarına başladı.Sarı kırmızılılar, yeni bir hücum oyuncusu transfer etmeye hazırlanıyor. Kayseri ekibi, 10 numara arayışında rotasını Fransa'ya kırdı ve Ligue 2'de Rodez'de oynayan Waniss Taibi'yi radarına aldı.Sözleşmesinin son yılına giren 23 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız 10 numarayla anlaşmanın yakın olduğu öğrenilirken, kulüp tarafında da bonservis konusunda görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtildi. Geçtiğimiz sezon Rodez'de 33 karşılaşmada forma giyen genç hücumcu, 4 gol attı ve 5 asist katkısı sağladı.Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, teknik direktör Markus Gisdol'un imza töreninde transfer konusunda müjde vermişti. Açıkalın, "Transfer tahtası ile ilgili inşallah bir sorun yaşamayacağız" diye sarı kırmızılılara umut dağıtmıştı.