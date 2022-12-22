Kayserispor'da yeni yönetim görev dağılımı yaptı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor Kulübünde yeni yönetim kurulunun görev dağılımı gerçekleştirildi.



Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Kayserispor'da yeni yönetim kurulunda görev dağılımı şöyle oluştu:



Başkan: Ali Çamlı



Asbaşkan: Tufan Koç



Başkan Vekili: Nurettin Açıkalın



Başkan Yardımcısı: Erol Çetin



Genel Sekreter: Hüseyin Beyhan



Başkan Yardımcısı ve Organizasyon Sorumlusu: Yücel Şahin



Dış İlişkiler Sorumlusu: Veysel Serdar



Başkan Yardımcısı ve Mali İşler Sorumlusu: Etem Mezgitli



Başkan Yardımcısı ve Tesis Sorumlusu: İlyas Yıldırım



Altyapı Sorumlusu: Yusuf Hakan Özdemir



Basın Sözcüsü: Samet Koç





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ