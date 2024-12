Kayserispor'da Ali Çamlı istifa etti

Kayserispor, Süper Lig'in 17'nci haftasında evinde konuk ettiği Galatasaray'a 5-1 mağlup oldu. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı maçın ardından açıklamalarda bulundu.İstifa ettiğini söyleyen Çamlı, "Galatasaray kulübünü tebrik ediyorum. Galatasaray, bugün Kayseri'de futbol seyircisine çok güzel bir futbol resitali verdi. Kendi kulübümü ve sahada oynayan çocukların hepsini birer birer alınlarından öpüyorum. Tebrik ediyorum. Yapabilecekleri ne varsa yaptılar, çabaladılar, gayret sarf ettiler. Bunun sonucunda 5-1, 6-1 olur, hiç fark etmiyor. Ama bu 'yönetim istifa' diye bir bağıran arkadaşlar rahatlasınlar. Ben istifa ettim. Benim için bu defter kapanmıştır. Ama ben Kayserispor için yaptıklarımdan dolayı hiç pişman değilim. Şehrime aşık bir adamım. Uzun yıllardır Kayserispor'un içinde hizmet ediyorum. Ne yapalım? Bu bağıran arkadaşlar gelsinler burayı yönetsinler. Bakalım, onlara da biz elimizden gelen desteği veririz ama biz onlar gibi ahlakı ayaklar altına alıp ahlaksızca bağırıp küfür etmeyiz. Sadece yapabileceğimiz ne varsa onu yaparız. Oradan küfür ettiler. Bunun hesabını inşallah ilerleyen zamanlarda o küfreden arkadaşlar verecektir. Kayserispor benim için, Kayseri şehri için her şeyden önemli. İsimlerin hiç önemi yok. Ali Çamlı, Kayserispor'un yanında çok küçük kalır. Ben Kayserispor'a şerefimle, namusumla hizmet ettim. Ama bu bağıran arkadaşlara, 'gelin burayı yönetin, biz size destek verelim ama sakın ola ki edep sınırlarını zorlamayın' diyorum" ifadelerini kullandı.Ali Çamlı, sözlerini şu şekilde sürdürdü:"Bir şehir karşıma dikilse Allah'ın izniyle benim vereceğim cevaplar vardır. Ama bugün bu bağıranlara 'bu kulübü bu hale getirenlere neden bağırmadınız?' diyorum. Kimler olduğunu herkes biliyor. Bu kulübün geleceğine kement vuranlara bir seslenin de onlara bir hesap sorun da delikanlılığınızı o zaman göreyim sizin. Arkadaşlar bu kulüpte yapılan bütün pislikleri bugüne kadar tamamen derledim, topladım Cumhuriyet Savcılığı'nda bir suç duyurum var. Ama daha ciddilerini önümüzdeki günlerde tekrar yapacağım. Burada yine söylüyorum. Hepimiz zarar görelim ama Kayserispor zarar görmesin. Benim için bu dakika itibariyle Kayserispor defteri kapanmıştır. Bundan sonra gelecek, yönetecek her kim varsa başarı diliyorum. Üstüme ne düşerse yapmaktan da hiç kaçınmayacağımdan emin olun. Bu haksız yere küfredenleri bağıranları Allah'a havale ediyorum."Kulübün başarısız olmadığını aktaran Çamlı, "Kayserispor ile ilgili başarısızlıktan söz etmek akılla izah edilecek bir şey değil. Kayserispor Kulübü, bir lira geliri olmadan şu anda futbolcularının maaşlarını, primlerini ödeyerek Kayserispor'u iyi bir noktaya taşıma gayretiyle buralara gelmiş. Şimdi Galatasaray'a yenilgisini bir başarısızlık olarak kabul ediyorsanız vallahi bu sadece abesle iştigal olur. Onun için benim bırakma sebebim, hak etmediğimiz şekilde perde gerisinde oynanan ayak oyunları. O ayak oyunlarını oynayanları ilerleyen dönemde göreceğim. Onlara söyleyecek çok şeyim var ama ne edebimi, ne ahlakımı bozmak istemiyorum. O yüzden de buyursunlar. Madem benim istifam Kayserispor için hayırlı olacaksa ben istifa ediyorum, hayırlı olsun arkadaşlar. Banane bu saatten sonra neyi göreve çağıracağım. Eski yöneticilerden görev yapanların ne hale getirdiğini Kayseri camiası zaten biliyor. Onun için bu kulübü bu hale getirenler hesap verecekler. Bu hesabı da vermeleri için ben devletin bütün kurumlarına her gün gideceğim. Her gün suç duyurularını yapacağım. Benimle ilgili yönettiğim dönemle ilgili en ufak bir endişesi olan buyursun. Hesaplar orada, kitaplar orada, Kayserispor orada. Bundan sonra inşallah Kayserispor zarar görmesin diye ben bugün istifa ediyorum" dedi.