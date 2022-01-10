Kayserispor'da 3 istifa birden

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor Kulübü Asbaşkanı Ali Çamlı ve 2 yönetim kurulu üyesi istifa etti.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama göre Çamlı ile yönetim kurulu üyeleri Erol Çetin ve Tufan Koç görevlerinden ayrıldı.



Açıklamada, "Kendilerine hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.





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