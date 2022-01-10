Kayserispor'da 3 istifa birden

Süper Lig ekibi Yukatel Kayserispor'da asbaşkan ve iki yönetici istifa etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayserispor'da 3 istifa birden
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10 Ocak 2022 23:54
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor Kulübü Asbaşkanı Ali Çamlı ve 2 yönetim kurulu üyesi istifa etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama göre Çamlı ile yönetim kurulu üyeleri Erol Çetin ve Tufan Koç görevlerinden ayrıldı.

Açıklamada, "Kendilerine hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.


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