Kayserispor, Attamah'ı kadroya yazmadı

Yukatel Kayserispor, Joseph Attamah'ın lisansı çıkartılmadı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Kayserispor, Attamah'ı kadroya yazmadı
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11 Eylül 2022 19:27
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Joseph Attamah'ın lisansını çıkarmadı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Joseph Attamah sakatlığı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun tescil listesine dahil edilmemiştir. Bu doğrultuda Attamah sezonun ilk yarısı boyunca Süper Lig maçlarında görev alamayacaktır." denildi.

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