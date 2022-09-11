Kayserispor, Attamah'ı kadroya yazmadı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Joseph Attamah'ın lisansını çıkarmadı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Joseph Attamah sakatlığı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun tescil listesine dahil edilmemiştir. Bu doğrultuda Attamah sezonun ilk yarısı boyunca Süper Lig maçlarında görev alamayacaktır." denildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Joseph Attamah sakatlığı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun tescil listesine dahil edilmemiştir. Bu doğrultuda Attamah sezonun ilk yarısı boyunca Süper Lig maçlarında görev alamayacaktır." denildi.
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