Kayseri'de Berna Gözbaşı'nı kızdıran olay

Kayseri ev sahipliğinde yapılan Bölgesel Amatör Lig 5'inci Grup Play - Off müsabakaları sonucu 3'üncü Lig'e yükselen Amasyasporlu taraftar şampiyonluğu sahaya girerek futbolcularla kutladı. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı bu görüntüleri paylaşarak serzenişte bulundu.Amasyaspor ile Ankara TKİ maçının bitiminin ardından yüzlerle taraftar sahaya girdi. Bu görüntüleri paylaşan Kayserispor yöneticisi ve Stadyumdan sorumlu olan Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş, "" yazılı paylaşımda bulundu.Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ise Kadir Has Yan Saha'da oynanması planlanan Amasyaspor - Ankara TKİ maçının Kadir Has Stadyumuna alınması için girişimlerde bulunan Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal'a yönelik, "" paylaşımında bulundu.