Kayseri'de 1. Off-Road Festivali düzenlendi

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 1. Off-Road Festivali gerçekleştirildi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Akköy Barajı kenarında düzenlenen festivalin açılışında, ilçe turizmi için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.



Farklı şehirlerden yarışmacıları misafir etmekten mutlu olduklarını dile getiren Büyükkılıç, "Denizli, Ordu, Samsun, Sivas, Trabzon ve Tokat gibi çok sayıda ilden gelen kulüplerimiz var. Her birine başarılar diliyorum. Kazasız belasız sonuçlanmasını temenni ediyorum." dedi.



Organizasyon sorumlusu Mustafa Tipi de 15 gündür festival için yoğun çaba gösterdiklerini belirtti.



Katılımdan memnun olduklarını anlatan Tipi, şunları kaydetti:



"60 ilden 92 kulüp katılıyor, 100 araç yarışacak. Başkan Memduh Büyükkılıç'la da pist açılışını yaptık. Güzel bir organizasyon. Devlet büyüklerimiz güzel destek verdi. Parkurda 5 klasmanda yarışılacak. Dereceye girenlere kupa, altın, para ve akü gibi ödüller verilecek. Katılan bütün kulüplere, emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederim. Klasmanlarda S1'de küçük araçlar, S2'de 2 bin motor üstü, S3'te 3 bin motor üstü ve turbolu motorlar, S4'te 4 bin motor ve üzeri araçlar, S5'te ise pikap tarzı araçlar yarışacak."



Samsun Çarşamba'dan gelen Kerim Gülaçtı ise pistin çok güzel olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.



Konuşmaların ardından 5 klasmanda yarışlar başladı.





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