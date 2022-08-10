Kayseri Basketbol, Emre Özsarı ile anlaştı

Bellona Kayseri Basketbol, başantrenörlük görevi için Emre Özsarı ile anlaştı.



Kulüp Başkanı Yakup Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özsarı ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardıklarını söyledi.



Özsarı'nın Bellona Kayseri Basketbol'da başarılı olacağına inandıklarını vurgulayan Yüksel, "Takımımız çalışmalara başladı. Hocamız da takımının başında. Lige en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bellona Kayseri Basketbol'un başarısı için herkes elinden geleni yapıyor." ifadelerini kullandı.



Antrenörlüğe Bakırköyspor'da başlayan deneyimli çalıştırıcı, 17 sezondur İstanbul Üniversitesi'nde görev yapıyordu.





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