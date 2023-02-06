Sürpriz biçimde Manchester United'a giden Wout Weghorst'un yerine Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan transfer edilen Kamerunlu santrfor, Süper Lig'de forma giydiği 4 maçta 240 dakika sahada kalırken, gol ve asist katkısı yapamadı.

Beşiktaş'ta üçüncü dönemini yaşayan Vincent Aboubakar henüz beklentileri karşılayamadı.Aboubakar ilk maçını İstanbul'a geldikten sadece bir gün sonra Konyaspor deplasmanında oynarken 20 dakika görev yaptı. Deneyimli futbolcu, Alanyaspor maçında 85 dakika sahada kaldı. Karagümrük karşılaşmasında yine 11'de yer alan Aboubakar etkili olamayınca ilk yarı sonunda yerini Jackson Muleka'ya bırakmıştı.Teknik Direktör Şenol Güneş, tecrübeli forveti Demir Grup Sivasspor deplasmanında da ilk 11'de sahaya sürdü ama yine verim alamadı. Aboubakar ilk kez 90 dakika oynadığı müsabakayı pozisyona giremeden noktaladı. Şenol Güneş'in, yeteneklerine güvendiği tecrübeli golcüye şans tanımaya devam edeceği aktarıldı. Aboubakar'ın cuma günü Ankaragücü ile oynanacak maçta da ilk 11'de yer alması bekleniyor.