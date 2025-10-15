16 Ekim
Palmeiras-Red Bull Bragantino
01:00
16 Ekim
Botafogo RJ-Flamengo
01:30
16 Ekim
Mirassol-Internacional
02:00
16 Ekim
Fortaleza-Vasco da Gama
03:30
16 Ekim
Santos FC-Corinthians
03:30
16 Ekim
Atletico MG-Cruzeiro
03:30

Katar Emiri Al Sani, Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan Katar Milli Futbol Takımı'nı kabul etti

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan Katar Milli Futbol Takımı oyuncuları ve teknik heyetini kabul etti.

15 Ekim 2025 21:18
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Katar Emiri Al Sani, Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan Katar Milli Futbol Takımı'nı kabul etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen Katar Milli Futbol Takımı oyuncuları ve teknik heyetini kabul etti.

Emirlik Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre başkent Doha'daki Lusail Sarayı'nda gerçekleşen kabulde Emirlik Divanı Başkanı Abdullah bin Muhammed bin Mubarek El Huleyfi, Spor ve Gençlik Bakanı Hamad bin Halife bin Ahmed El Sani, Katar Futbol Federasyonu (QFA) Başkanı Casim bin Raşid El Buainain ve çok sayıda üst düzey yetkili de hazır bulundu.

Milli takım futbolcularını ve İspanyol teknik direktör Julen Lopetegui ile teknik heyeti 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılımlarından dolayı tebrik eden Al Sani, oyuncuların performanslarını överek bu başarının Katar devletinde spor ve futbolun ilerlemesine katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Al Sani, oyunculara Katar'ı en iyi şekilde temsil etmeleri çağrısında bulunarak bölgesel ve uluslararası turnuvalarda başarılar diledi.

Öte yandan başkent Doha'nın birçok bölgesinde Katar'ın Dünya Kupası'na katılımı kutlandı. Vatandaşlar şehrin birçok bölgesinde araçlarla konvoy oluştururken, milli takımı destekleyen sloganlar attı. Şehrin yüksek binaları ise tebrik mesajları ile aydınlatıldı.

- Katar, 2026 FIFA Dünya Kupası biletini aldı

Katar Milli Futbol Takımı ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.

Dünya Kupası Asya Elemeleri A Grubu'nda Katar, sahasında ağırladığı Birleşik Arap Emirlikleri'ni 2-1 yenerek tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Daha önce ev sahibi olduğu 2022 Dünya Kupası'na katılan Katar, 2023 yılında ise yine ev sahibi olduğu Asya Kupası'nda şampiyonluğa uzanmıştı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
